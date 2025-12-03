Its Academy ‘Olivetti’ La formazione fa il pieno

Digitale e fashion fanno tendenza. E fanno anche ‘il giro del mondo’. Presto, i corsi di una nota realtà cesenate approderanno anche in Africa. Sono 18, al momento, i corsi biennali post-diploma che la fondazione ‘ Its Academy Adriano Olivetti ’ (che si occupa dell’organizzazione di corsi biennali post-diploma di varie materie, come informazione, comunicazione, tecnologia e moda) ha avviato per l’anno formativo 2025-26. Tra le varie località in Emilia-Romagna in cui opera la fondazione, c’è anche Cesena, dove Its è stata fondata e ha la sede legale. La grande novità è la massiccia presenza di moduli dedicati all’ Intelligenza Artificiale, e l’imminente apertura di due corsi in Africa nell’ambito delle attività del Piano Mattei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Its Academy ‘Olivetti’. La formazione fa il pieno

Leggi anche questi approfondimenti

PREMI E RICONOSCIMENTI - D'Amico si aggiudica il Premio Nazionale Adriano Olivetti per D'Amico Academy, progetto di formazione che valorizza persone e sviluppo sostenibile. #horeca #foodservice #premi horecanews.it/damico-academy… Vai su X

ARIS è il nome del progetto sviluppato dagli studenti dell’ITS Academy Adriano Olivetti, in collaborazione con quelli di News - IIS Luigi Einaudi - Ferrara e con NGTN Group, e presentato ieri al JOB&Orienta di Verona nell’ambito del progetto del Ministero dell'I - facebook.com Vai su Facebook

Its Academy ‘Olivetti’. La formazione fa il pieno - Ottocento giovani iscritti ai corsi biennali della scuola post- Segnala msn.com

Italia–Egitto: ITS Academy Agroalimentare tra i protagonisti degli accordi internazionali sulla formazione tecnico-professionale - NewTuscia – ROMA – Firmati al Cairo i protocolli per la nascita di 89 nuove scuole di tecnologia applicata. Lo riporta newtuscia.it

Si scrive ITS Academy, si legge alta formazione post diploma: e in Puglia è interamente finanziata - È un momento d’oro per le ITS Academy: l’alta formazione post diploma, che in Puglia è interamente finanziata, piace ai diplomati e offre lavoro. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Its Academy per la formazione - Un corso di alta formazione tecnologica destinato a preparare i futuri tecnici superiori di produzione nell'industria della plastica. Riporta milanofinanza.it

L'Its Academy presenta i propri corsi a Lanciano - I percorsi sono destinati sia a studenti in uscita dall'istruzione secondaria che a disoccupati che hanno ... Da chietitoday.it

Imprenditori, giù le mani dalla formazione. Marcelli (Its Academy): «Avevano perso dignità ma il futuro è dei tecnici» - Giancarlo Marcelli, presidente dell’Its Academy di Fabriano, fondazione apripista del sistema degli Its nazionali e marchigiani: come interpreta l’inversione di tendenza delle scuole tecniche, che ... Lo riporta corriereadriatico.it