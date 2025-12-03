Italrugby sorteggio mondiale duro Quesada | Più difficile di così non poteva essere

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sudafrica, Georgia e Romania, giocheremo senza complessi". Incubo Inghilterra agli ottavi. Capitan Lamaro: "All’inizio pensi 'che sfortuna', ma alla fine parla il campo. Daremo tutto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

italrugby sorteggio mondiale duro quesada pi249 difficile di cos236 non poteva essere

© Gazzetta.it - Italrugby, sorteggio mondiale duro. Quesada: "Più difficile di così non poteva essere"

