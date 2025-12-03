Italrugby sorteggio mondiale duro Quesada | Più difficile di così non poteva essere
"Sudafrica, Georgia e Romania, giocheremo senza complessi". Incubo Inghilterra agli ottavi. Capitan Lamaro: "All’inizio pensi 'che sfortuna', ma alla fine parla il campo. Daremo tutto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
