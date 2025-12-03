Italo e Empethy proseguono la collaborazione per donare casa agli animali abbandonati
Italo e Empethy proseguono la collaborazione per donare casa ai tanti cani e gatti abbandonati. Le due realtà, che portano avanti da anni questa sinergia, stanno ottenendo risultati concreti grazie ai quali numerosi animali hanno trovato una nuova famiglia. Tra gli ultimi obiettivi raggiunti: 200 adozioni veicolate grazie agli altrettanti viaggi offerti da Italo alle staffette volontarie che accompagnano i cuccioli dalle famiglie adottanti, 800 chili di cibo donati dalla società ferroviaria ai rifugi per cani e gatti, 8 associazioni supportate e 250 ore di formazione svolte dai propri dipendenti per renderli consapevoli e sensibili sulle tematiche quali randagismo e benessere degli animali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ferrovie: Italo e Empethy proseguono la collaborazione per donare casa ai tanti cani e gatti abbandonati Vai su X
Italo e Empethy in sinergia per contrastare l'abbandono degli animali https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17338 Italo Treno - facebook.com Vai su Facebook
Italo e Empethy proseguono la loro sinergia per contrastare abbandoni e randagismo - Prosegue la collaborazione tra Italo e Empethy per donare casa ai tanti cani e gatti abbandonati. Riporta finanza.repubblica.it