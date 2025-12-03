italo e empethy proseguono la collaborazione per donare casa agli animali abbandonati

Italo e Empethy proseguono la collaborazione per donare casa ai tanti cani e gatti abbandonati. Le due realtà, che portano avanti da anni questa sinergia, stanno ottenendo risultati concreti grazie ai quali numerosi animali hanno trovato una nuova famiglia. Tra gli ultimi obiettivi raggiunti: 200 adozioni veicolate grazie agli altrettanti viaggi offerti da Italo alle staffette volontarie che accompagnano i cuccioli dalle famiglie adottanti, 800 chili di cibo donati dalla società ferroviaria ai rifugi per cani e gatti, 8 associazioni supportate e 250 ore di formazione svolte dai propri dipendenti per renderli consapevoli e sensibili sulle tematiche quali randagismo e benessere degli animali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

