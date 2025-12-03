Tempo di lettura: 4 minuti Il settore dell’iGaming in Italia e nel mondo sembra non voler arrestare minimamente la sua crescita. I numeri e le statistiche sono sempre più impressionanti e le ultime straordinarie innovazioni tecnologiche, quali ad esempio Intelligenza Artificiale ( sempre più utile anche per gli studiosi nella risoluzione di problemi ed enigmi ), Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, contribuiscono allo sviluppo e all’evoluzione di questi dati. Il mercato del gioco si era già rivelato essere in crescita negli ultimi anni, ma nel corso di questo 2025 ci sono stati evidenti segnali di ulteriore espansione che testimoniano una certa costanza da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Italiani, popolo di giocatori: settore in crescita anche nel 2025