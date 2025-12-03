Italiani popolo di giocatori | settore in crescita anche nel 2025
Tempo di lettura: 4 minuti Il settore dell’iGaming in Italia e nel mondo sembra non voler arrestare minimamente la sua crescita. I numeri e le statistiche sono sempre più impressionanti e le ultime straordinarie innovazioni tecnologiche, quali ad esempio Intelligenza Artificiale ( sempre più utile anche per gli studiosi nella risoluzione di problemi ed enigmi ), Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, contribuiscono allo sviluppo e all’evoluzione di questi dati. Il mercato del gioco si era già rivelato essere in crescita negli ultimi anni, ma nel corso di questo 2025 ci sono stati evidenti segnali di ulteriore espansione che testimoniano una certa costanza da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gli italiani non sono un popolo di allenatori della Nazionale ma di linguisti: d’altronde non c’è niente che venga insegnato loro a scuola così a lungo quanto l’italiano, e non c’è niente che venga esercitato quotidianamente con tanta intensità. In questo numero - facebook.com Vai su Facebook
Gioco legale: nel 2024 spesi 21,5 miliardi di euro. Cresce il settore online, retail in calo. Cambiano le abitudini dei giocatori - Nel 2024 la raccolta complessiva del gioco legale ha raggiunto 157,4 miliardi di euro, con vincite per 135,8 miliardi e una spesa effettiva dei giocatori di 21,5 miliardi. Secondo ilmessaggero.it
Le statistiche e le tendenze del gioco d’azzardo: un settore in sviluppo - Nel 2023 il settore ha raggiunto i 150 miliardi di euro: cresce l’online, cambiano i giocatori e l’innovazione guida il futuro del gioco d’azzardo in Italia Quando si parla di gioco d'azzardo in ... Si legge su affaritaliani.it