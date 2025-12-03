Italiani pessimisti sul futuro del paese Solo il 22% fiducioso per i prossimi dieci anni

Lifeandnews.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è grande incertezza sul domani, msul lavoro, sul clima, sulla instabilità economica e dei governi. Soprattutto le nuove generazioni preferiscono vivere ogni attimo del presente perchè il futuro sembra quasi un orizzonte lontano e un salto nel buio. Si è parlato molto negli ultimi mesi della fuga dei giovani dal Sud e di molti altri . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

italiani pessimisti sul futuro del paese solo il 22 fiducioso per i prossimi dieci anni

© Lifeandnews.it - Italiani pessimisti sul futuro del paese. Solo il 22% fiducioso per i prossimi dieci anni

Contenuti che potrebbero interessarti

italiani pessimisti futuro paeseASviS, quasi un italiano su due pessimista sul futuro del Paese - è pessimista sul futuro del Paese e solo il 22% immagina un'Italia migliore nei prossimi dieci anni. Lo riporta msn.com

italiani pessimisti futuro paeseSolo il 22% degli italiani è ottimista sul futuro dell’Italia - Il 4% crede che la politica guardi al futuro e il 65% ritiene che si parli troppo poco di futuro nel dibattito pubblico ... Da italiaoggi.it

italiani pessimisti futuro paeseGli italiani pensano al futuro, ma solo per il 22% sarà migliore - Il Barometro del Futuro di ASviS e Istituto Piepoli fotografa un Paese sospeso tra consapevolezza e disincanto: otto italiani su dieci dicono di pensare al domani, ma quasi uno su due è pessimista sul ... Secondo msn.com

ASVIS, 46% ITALIANI PESSIMISTA SUL FUTURO, SOLO 22% PENSA MIGLIORERA' (1) - Il 46% degli italiani (quasi uno su due) è pessimista sul futuro del Paese e solo il 22% immagina un’Italia migliore nei prossimi dieci anni. 9colonne.it scrive

italiani pessimisti futuro paeseIl futuro dell'Italia? Solo il 22% è ottimista - La fotografia dell'indagine demoscopica presentata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e realizzata dall’Istituto Piepoli ... Lo riporta msn.com

Solo il 7% degli italiani ritiene che la scuola sia orientata al futuro - Nella fotografia scattata dal Barometro del Futuro, presentato dall’Istituto Piepoli, la scuola italiana occupa un posto marginale nella costruzione di un immaginario proiettato in avanti. Scrive orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Italiani Pessimisti Futuro Paese