Italia autista del pullman sospeso perché guida ubriaco | lui compie un gesto estremo terribile

L'autobus viaggiava sulla corsia autostradale, un gigante d'acciaio con a bordo ventidue esistenze, ciascuna con una destinazione e una storia. Dietro il parabrezza, il conducente teneva il volante, ma qualcosa era profondamente sbagliato. Non era il ritmo placido di un viaggio ordinario; il mezzo iniziava a disegnare una traiettoria erratica, una danza pericolosa tra le corsie, un inquietante zigzag che faceva gelare il sangue. I passeggeri, in preda al terrore, si guardavano, comprendendo che la loro sicurezza era appesa a un filo sottile. Fu il coraggio di uno di loro a rompere il silenzio, a farsi strada fino all'uomo alla guida, e a convincerlo con voce ferma a fermare quel convoglio impazzito.

Sospeso perché guidava ubriaco, autista pullman si suicida - Si è tolto la vita l'autista del pullman della ditta Segesta che due settimane fa era stato fermato dalla polizia stradale lungo tragitto Palermo- Da msn.com

