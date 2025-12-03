Una notte tranquilla è stata spezzata da un rumore secco e improvviso, il suono agghiacciante di un impatto che ha trasformato un momento di svago adolescenziale in una corsa disperata contro il tempo. Un ragazzo di soli quindici anni, che stava percorrendo le vie della sua città a bordo di un monopattino, si è trovato improvvisamente al centro di un violento scontro. L’altro mezzo, una bicicletta elettrica, è schizzato via nell’oscurità subito dopo la collisione, lasciando il giovane inerme sull’asfalto, un corpo fragile abbandonato a sé stesso. Chi era alla guida di quel veicolo ha scelto la fuga ignobile anziché il dovere umano del soccorso, una decisione che ha aggravato drammaticamente le condizioni del ferito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, 15enne investito e abbandonato a terra. Shock nel paese