Istruzione parentale homeschooling unschooling | regole e limiti della scuola a casa anche per le famiglie nei boschi
Cosa significano homeschooling, unschooling e istruzione parentale? Quali leggi regolano i metodi di formazione scolastica “alternativi” alla presenza in classe? Dal caso della famiglia nel bosco di Palmoli ( Nathan Trevillion e Catherine Birmingham: tre figli “tolti” alla coppia e trasferiti in una struttura protetta con la mamma) all’ultima polemica nell’Aretino su Harald e Nadia (i figli di 8 e 4 anni non registrati né all’anagrafe né alla scuola ) si è infiammato il dibattito pubblico sulla questione educativa. Scuola italiana in crisi? Crescono homeschooling e didattiche alternative Uno scatto della famiglia anglo-australiana, che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, pubblicato sul sito web della mamma, Caterine Louise Birmingham. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
