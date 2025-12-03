Israele | Resti consegnati ieri da Hamas non sono dei due ostaggi ancora a Gaza

(Adnkronos) – I "resti" consegnati ieri da Hamas e portati in Israele non appartengono ad alcuno dei due ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. L'ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha reso noto che sono stati completati gli esami per il riconoscimento dall'istituto di medicina legale Abu Kabir a Tel Aviv e che le famiglie dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

#Tg2000 - #MedioOriente, #Hamas riconsegna resti #ostaggio. #Idf uccide tre palestinesi #2dicembre #Tv2000 #Israele #Palestina #Netanyahu #TelAviv #Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Le autorità israeliane hanno consegnato alla Croce Rossa i resti di 15 palestinesi, dopo la restituzione ieri della salma dell'ostaggio israeliano Dror Or. I corpi sono stati trasferiti all'ospedale Nasser di Khan Younis, nella Striscia di #Gaza meridionale. Vai su X

Israele, i resti consegnati ieri non sono di un ostaggio - I "reperti" umani consegnati ieri da Hamas a Israele per essere analizzati non appartengono a nessuno dei due ostaggi ancora a Gaza. Lo riporta ansa.it

Gaza, Israele: resti consegnati ieri da Hamas non sono di un ostaggio. LIVE - I "reperti" umani consegnati ieri da Hamas non appartengono a nessuno dei due ostaggi ancora a Gaza. Come scrive tg24.sky.it

Gaza, Israele dice che i resti consegnati ieri da Hamas non sono di un ostaggio - Dall’inizio del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti il 10 ottobre, sono già stati restituiti i resti ... Come scrive msn.com

Mo: Israele, 'identificato corpo ostaggio consegnato ieri' - Le autorità israeliane hanno confermato che i resti consegnati ieri dai militanti di Gaza appartenevano a un ostaggio israeliano tenuto prigioniero nella Striscia. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Israele, Trump a Netanyahu: "Smilitarizzare la Striscia di Gaza". LIVE - "I due leader hanno sottolineato l'importanza e l'obbligo di disarmare Hamas e smilitarizzare la Striscia di Gaza, e hanno discusso ... tg24.sky.it scrive

“Hamas ha consegnato resti di un ostaggio già restituito”/ Israele: “Grave violazione, valutiamo sanzioni - Hamas ha consegnato i resti di un ostaggio che risultata già restituito ad Israele, il governo valuta sanzioni in risposta alla violazione dell'accordo Nella bara che Hamas ha consegnato alla Croce ... Come scrive ilsussidiario.net