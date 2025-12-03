Israele | I resti consegnati lunedì da Hamas non sono di un ostaggio

Il Papa in Libano: "Stop alla violenza, Hezbollah lasci le armi". Netanyahu sente Trump: "Colloqui su tregua e disarmo Hamas". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele: "I resti consegnati lunedì da Hamas non sono di un ostaggio"

