Il 7 ottobre e la guerra di Gaza hanno illuminato una convergenza che per anni si è preferito fingere inesistente: la saldatura tra una sinistra post-marxista in ansiosa ricerca di un nuovo soggetto rivoluzionario e l'islam politico in cerca di legittimità e rappresentanza nelle società occidentali. Le piazze Pro Pal e i campus universitari hanno realizzato ciò che la teoria aveva solo suggerito: la grammatica della decolonizzazione è stata applicata alla violenza jihadista. Così il terrorismo diventa un capitolo della lotta anticoloniale mentre la teocrazia è interpretata come una riappropriazione culturale dopo il dominio occidentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Islamocomunismo