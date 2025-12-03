Isee in scadenza quando rinnovarlo per non perdere tutti i bonus 2026
Il 2025 sta per finire e con esso anche la validità dell’Isee. Ricordiamo infatti che a mezzanotte del 31 dicembre 2025, le attestazioni rilasciate dall’Inps perderanno la loro validità e dal 1° gennaio sarà necessario il rinnovo o l’aggiornamento dell’Isee. Si tratta di un passaggio fondamentale per non perdere l’ accesso a bonus e agevolazioni per tutto il 2026. Il valore Isee aggiornato, infatti, serve per accedere all’assegno unico, al bonus nido, al bonus bollette e molto altro ancora. Rinnovare e aggiornare l’Isee non è difficile: si può fare in autonomia o attraverso un professionista o un ufficio Caf sul territorio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
