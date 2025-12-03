iSchool il liceo delle scienze umane economico sociale è il primo a Bergamo nella classifica Eduscopio

Il Liceo delle Scienze Umane a indirizzo Economico Sociale di iSchool si conferma anche quest’anno tra le eccellenze della Bergamasca. La nuova edizione di Eduscopio 2025 della Fondazione Agnelli, online dal 3 dicembre e basata su dati ministeriali, colloca infatti l’indirizzo della scuola paritaria di via Ghislandi 57 al primo posto nell’area entro 10 chilometri dalla città per la capacità di preparare e orientare gli studenti al proseguimento degli Studi universitari. La qualità dell’offerta formativa emerge dagli indicatori analizzati da Eduscopio – tra cui l’indice FGA (54.35), la percentuale di diplomati in regola (71,7%) e i crediti ottenuti (51. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Giovedì 11 dicembre partecipa all’Open Day iSchool e scopri tutte le novità del 2025/26: percorsi formativi potenziati, sempre più vicini alle esigenze del mondo reale! ? Orari: 18.00 – 19.00 19.00 – 20.00 Un’occasione per vedere da vicino come l’innovazione - facebook.com Vai su Facebook

