Irrigazione 2026 quattro Comuni chiedono un incontro urgente alla Regione

Un incontro urgente con il governo regionale per definire linee, tempi e modalità operative della stagione irrigua 2026. È la richiesta avanzata dai sindaci Fabio Termine di Sciacca, Vito Clemente di Menfi, Gaspare Viola di Santa Margherita di Belice e dal commissario straordinario di Sambuca di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

