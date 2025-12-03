Irrigazione 2026 quattro Comuni chiedono un incontro urgente alla Regione

Un incontro urgente con il governo regionale per definire linee, tempi e modalità operative della stagione irrigua 2026. È la richiesta avanzata dai sindaci Fabio Termine di Sciacca, Vito Clemente di Menfi, Gaspare Viola di Santa Margherita di Belice e dal commissario straordinario di Sambuca di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

