Iron Beam Israele pronto a schierare nuovo sistema laser anti-missilistico dal 30 dicembre possibili scontri con Iran | Risponderemo duramente

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele è pronto a schierare il nuovo sistema laser anti-missilistico dal 30 dicembre. Dani Gold, responsabile R&S del ministero della Difesa israeliano, ha evocato anche “potenziali futuri scontri con l’Iran”, che ha replicato: “Risponderemo ancora più duramente” Israele è pronto a schierare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Iron Beam, Israele pronto a schierare nuovo sistema laser anti-missilistico dal 30 dicembre, possibili scontri con Iran: “Risponderemo duramente”

