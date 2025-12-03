Iron Beam Israele pronto a schierare nuovo sistema laser anti-missilistico dal 30 dicembre possibili scontri con Iran | Risponderemo duramente

Israele è pronto a schierare il nuovo sistema laser anti-missilistico dal 30 dicembre. Dani Gold, responsabile R&S del ministero della Difesa israeliano, ha evocato anche “potenziali futuri scontri con l’Iran”, che ha replicato: “Risponderemo ancora più duramente” Israele è pronto a schierare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iron Beam, Israele pronto a schierare nuovo sistema laser anti-missilistico dal 30 dicembre, possibili scontri con Iran: “Risponderemo duramente”

Il nuovo sistema affiancherà Iron Dome, David's Sling e Arrow. Al di là dell'efficienza, ha un vantaggio non indifferente: il basso costo. La replica di Teheran: "Se Tel Aviv attacca, risposta ancora più dura" Vai su X

