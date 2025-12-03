Iren il 10 dicembre sciopero nazionale nel comparto igiene ambientale

Ilpiacenza.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’intera giornata di mercoledì 10 dicembre, in occasione dello sciopero nazionale indetto dalle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori, tutti i servizi aziendali del comparto igiene ambientale legati alla raccolta rifiuti, spazzamento, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

iren 10 dicembre scioperoIren, il 10 dicembre sciopero nazionale nel comparto igiene ambientale - Saranno garantiti i servizi essenziali e saranno assicurate le prestazioni indispensabili a tutela della sicurezza ... Riporta ilpiacenza.it

iren 10 dicembre scioperoSciopero nazionale del comparto ambientale: il 10 dicembre possibili disagi nella raccolta rifiuti - Garantiti solo i servizi minimi presso ospedali, comunità e mercati ... Si legge su targatocn.it

Netturbini in sciopero il 10 dicembre - I dipendenti delle aziende pubbliche e private di igiene ambientale torneranno a incrociare le braccia, in Abruzzo come nel resto d'Italia, mercoledì 10 dicembre. Riporta rainews.it

iren 10 dicembre scioperoScioperi di dicembre 2025: il calendario completo, le motivazioni, i settori a rischio e le fasce garantite - Il mese di dicembre si prospetta come uno dei periodi più caldi dell’anno sul ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Iren 10 Dicembre Sciopero