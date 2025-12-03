Iren il 10 dicembre sciopero nazionale nel comparto igiene ambientale

Nell’intera giornata di mercoledì 10 dicembre, in occasione dello sciopero nazionale indetto dalle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori, tutti i servizi aziendali del comparto igiene ambientale legati alla raccolta rifiuti, spazzamento, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

