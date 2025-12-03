Ionian duo in concerto a Mediterranea Lecce

Prosegue il viaggio attraverso le musiche del Sud Italia e del Mediterraneo, prosegue la rassegna musicale “Orizzonti” del Centro Culturale Mediterranea con i concerti del trio Mangam (sabato 6 dicembre) e Ionian Duo (domenica 7 dicembre).Ionian Duo è un progetto del musicista calabrese Francesco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

