Ionian duo in concerto a Mediterranea Lecce

Prosegue il viaggio attraverso le musiche del Sud Italia e del Mediterraneo, prosegue la rassegna musicale “Orizzonti” del Centro Culturale Mediterranea con i concerti del trio Mangam (sabato 6 dicembre) e Ionian Duo (domenica 7 dicembre).Ionian Duo è un progetto del musicista calabrese Francesco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it