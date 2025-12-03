Investimenti post guerra e dollari | l’oro della Banca d’Italia è del popolo

Le riserve auree del nostro Paese non appartengono alla cassa centrale ma a tutti noi. «Vogliamo mettere le cose in chiaro. L’oro di Banca d’Italia è frutto del lavoro della nostra gente. È di sua proprietà. In Italia la proprietà di ogni immobile, automobile e barca è registrata. Perché non dovrebbe valere lo stesso per un patrimonio di quasi 300 miliardi?». Sono le dichiarazioni rilasciate al Financial Times dal capogruppo dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, primo firmatario di un emendamento alla legge di bilancio che stabilisce che «le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono al popolo Italiano». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Investimenti post guerra e dollari: l’oro della Banca d’Italia è del popolo

Kirilli Dmitriev, presidente del Fondo russo di Investimenti Diretti, presente all'incontro di oggi al Cremlino, ha definito "produttivi" i negoziati tra Putin e Witkoff in un post sui social. @tutti_i_fatti - facebook.com Vai su Facebook

"Un accordo sugli investimenti, preparatorio di" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

GSK annuncia investimenti per 30 miliardi di dollari in USA durante visita Trump a Londra - GSK, società farmaceutica britannica, ha annunciato l'intenzione di investire 30 miliardi di dollari negli Stati Uniti in ricerca e sviluppo e infrastrutture per la supply chain nei ... Riporta borsaitaliana.it

Stellantis investirà 13 miliardi di dollari negli USA: 5 nuovi modelli e 5.000 nuovi posti di lavoro - L’ingente investimento, il più grande nei 100 anni di storia del costruttore e che si ... Segnala motorionline.com

Chance in dollari e sterline - L’ambiente obbligazionario denominato in Usd e Gbp mantiene un elevato appeal, anche se è da monitorare il possibile deprezzamento valutario. Segnala milanofinanza.it

Dollari, dove trovare rendimenti oltre il 3% dopo il primo taglio della Fed: tutte le opportunità - Dal 3,45% al 3,85%, con scadenze comprese tra il 2026 e il 2030. Da corriere.it

AI, investimenti dei venture capital per 160 miliardi di dollari nel 2025 - Anthropic con il round da 13 miliardi di dollari e OpenAi con il suo da 8,3 miliardi hanno sicuramente fatto da sole il mercato degli investimenti in intelligenza artificiale a livello mondiale nel ... Secondo ilsole24ore.com