Investi 100 euro in Bitcon | derubato e preso a morsi a Fregene

Fiumicino, 3 dicembre 2025 – I carabinieri della Stazione di Fregene hanno arrestato due cittadini italiani, di 27 e 40 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Civitavecchia, poiché gravemente indiziati dei reati di rapina e lesioni. La misura scaturisce ad esito delle indagini iniziate con la denuncia di un 26enne romano che ha riferito di essere stato contattato, nel mese di settembre scorso, dagli indagati tentando di coinvolgerlo in un investimento di 1.000 euro in Bitcoin. Dopo un primo approccio quasi di natura amicale, la proposta si sarebbe trasformata in una richiesta pressante, caratterizzata da minacce e violenze, sfociate anche in un morso al braccio per il quale la vittima è dovuta ricorrere a cure mediche.