Inverno in glamping | rifugi di design tra neve boschi e stelle

L’inverno porta con sé luci soffuse, borghi innevati e boschi silenziosi; dopo ore trascorse all’aperto, il desiderio è rifugiarsi in un nido caldo e fuori dall’ordinario. Vacanze che non si limitano a una stanza qualsiasi, ma cercano il contatto con il paesaggio anche quando ci si concede il meritato riposo. Glamping invernale tra Veneto e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Inverno in glamping: rifugi di design tra neve, boschi e stelle

Leggi anche questi approfondimenti

Mons Gibel Camping Park. . Scopri l’inverno ? al Mons Gibel Camping Park, l’area attrezzata perfetta per la sosta di camper e roulotte alle pendici dell’Etna. ? Tra siepi aromatiche, piazzole delimitate da alberi e il calore del sole invernale, qui il relax è p - facebook.com Vai su Facebook

Glamping d’inverno, perché no? Sul lago d’Idro comfort di lusso in uno scenario da fiaba - Autunno e inverno in campeggio: non quello tradizionale, ma il glamping di lusso e confortevole firmato Vacanze col Cuore. Scrive quotidiano.net

Inverno in arrivo, a Denver (Colorado) traformano le sale da ballo in rifugi notturni: consigli per non morire - Inverno in arrivo, Denver (Colorado) altri rifugi notturni per i senza tetto adattando saloni da ballo. Secondo blitzquotidiano.it