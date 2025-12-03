Intimissimi apre in via Montenapoleone a Milano l' idea è raddoppiare la spesa media dei clienti

Milanotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intimissimi arriva in via Montenapoleone, cuore della moda milanese e perno del Quadrilatero. Parlando del negozio, il ceo Matteo Veronesi ha detto che si tratta di “una vetrina sul mondo”.L'idea di raddoppiare la spesa mediaLa nuova boutique Intimissimi di via Montenapo, inaugurata il 3 dicembre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

intimissimi apre via montenapoleoneIntimissimi apre 'una vetrina sul mondo' in Montenapoleone - "Una vetrina sul mondo": così il ceo Matteo Veronesi parla della nuova boutique Intimissimi appena inaugurata in Via Montenapoleone, nel cuore del quadrilatero della moda mil ... Scrive msn.com

Intimissimi, la speciale capsule collection è un'ode al burgundy - Il brand ha eletto la tonalità sovrana della fredda stagione protagonista della speciale collezione, un ventaglio di 16 proposte in seta disponibile presso la nuova boutique di via Montenapoleone a Mi ... Segnala vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Intimissimi Apre Via Montenapoleone