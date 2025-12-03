Intimidazioni Valle del Marro Spi e Cgil Calabria | Le istituzioni facciano la loro parte

La Cgil e lo Spi Cgil Calabria esprimono piena solidarietà alla cooperativa sociale Valle del Marro-Libera Terra, nuovamente colpita da un furto e da danneggiamenti.L’ennesimo raid, ultimo di una lunga serie di danni e intimidazioni che negli ultimi mesi si fatica persino a contare, rappresenta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

