Intervista a Patrizia Prestipino | Ottimista sul campo largo Europa da rifondare

Sul futuro del Pd e del centrosinistra è ottimista Patrizia Prestipino, deputata e tra gli esponenti di spicco dei dem romani. Con lei abbiamo parlato di elezioni regionali, campo largo, Elly Schlein, Europa e animali.Onorevole, è tempo di manovra finanziaria: come contribuirete al miglioramento della legge a livello di emendamenti? “Dunque, partendo dal presupposto che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Intervista a Patrizia Prestipino: “Ottimista sul campo largo. Europa da rifondare”

