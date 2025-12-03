Ha vinto i TikTok Awards come creator dell’anno. Il premio è solo l’ultimo di una lunga lista di riconoscimenti. A 84 anni è una vera star dei social: “Parlo con migliaia di persone ma rimango la stessa di sempre”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Intervista a Nonna Silvi, la più social d’Italia: “Quando cucinai per il re del Qatar”