Intervista a Nonna Silvi la più social d’Italia | Quando cucinai per il re del Qatar
Ha vinto i TikTok Awards come creator dell’anno. Il premio è solo l’ultimo di una lunga lista di riconoscimenti. A 84 anni è una vera star dei social: “Parlo con migliaia di persone ma rimango la stessa di sempre”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
