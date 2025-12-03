Intervento endoscopico all’avanguardia all’Ospedale arianese
Tempo di lettura: < 1 minuto Presso l’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale “Frangipane–Bellizzi” di Ariano Irpino è stata eseguita con successo una procedura endoscopica di elevata complessità tramite colangioscopia diretta, su un paziente che presentava una grave complicanza post-operatoria insorta dopo una colecistectomia. Il team di endoscopisti diretti dal dott. Aristide Morante, con il supporto del reparto di Medicina Interna, guidato dalla dott.ssa Annamaria Bellizzi, ha deciso di intervenire con un approccio mini invasivo ma altamente specialistico su un paziente affetto da leak biliare, una fuoriuscita di bile dovuta a una lesione, complicanza rara ma potenzialmente molto pericolosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
