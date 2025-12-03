Inter Venezia tanti gli ex nerazzurri tra le file dei lagunari Ecco chi giocherà

Inter News 24 Inter Venezia, arrivano indicazioni sugli ex nerazzurri che scenderanno in campo questa sera per la sfida di Coppa Italia. La sfida di Coppa Italia tra Inter e Venezia vede incrociarsi le strade di numerosi calciatori con un passato nel club milanese. Nonostante i tanti ex presenti tra le fila della squadra lagunare, l’allenatore Andrea Stroppa ha optato per un massiccio turnover, dando chance a chi finora ha giocato meno e lasciando in panchina molti dei nomi più noti legati ai nerazzurri, come confermato da La Gazzetta dello Sport. Duncan unico titolare, Stankovic in panchina. L’unico ex interista ad essere schierato dal primo minuto sarà il centrocampista ghanese Alfred Duncan. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia, tanti gli ex nerazzurri tra le file dei lagunari. Ecco chi giocherà

