Inter Venezia sarà una serate di risposte per Chivu | ecco da chi il tecnico si aspetta qualcosa

Inter News 24 nel match di oggi in Coppa Italia. L’Inter torna subito in campo questa sera: il primo impegno stagionale in Coppa Italia vede i nerazzurri affrontare al Meazza il Venezia, una squadra ambiziosa che occupa il quinto posto in Serie B e punta alla promozione. Sulla carta, la sfida si presenta agevole, trasformandosi nell’occasione perfetta per l’allenatore Cristian Chivu di attuare un profondo turnover. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la serata sarà un vero e proprio “banco di prova” per chi finora ha avuto meno spazio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia, sarà una serate di risposte per Chivu: ecco da chi il tecnico si aspetta qualcosa

