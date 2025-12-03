Inter Venezia probabile formazione | chance per Diouf pronto anche un 2007

Ilnerazzurro.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Venezia probabile formazione. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare l’impegno di Coppa Italia contro il Venezia con un occhio rivolto alla delicata sfida di campionato contro il Como. I nerazzurri, pur non volendo sottovalutare la coppa, sono consapevoli di non poter più permettersi passi falsi in Serie A. La strategia è semplice: non stravolgere il modulo o i ruoli, ma cambiare abbondantemente gli interpreti per preservare le energie in vista del weekend. Tra i pali, si vedrà il ritorno di Josep Martinez, un segnale importante per il portiere dopo il periodo difficile attraversato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

inter venezia probabile formazioneInter-Venezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano al Meazza i lagunari di Giovanni Stroppa negli ottavi del trofeo nazionale. Segnala tuttosport.com

inter venezia probabile formazioneLe probabili formazioni di Inter-Venezia (ottavi di Coppa Italia) - Gli ottavi di finale vedranno infatti i nerazzurri, reduci dal successo esterno in campionato contro il Pisa, ospitare a ... Secondo msn.com

inter venezia probabile formazioneInter-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - I nerazzurri sfidano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Venezia - Secondo msn.com

inter venezia probabile formazioneProbabili formazioni Inter Venezia/ Quote: Mkhitaryan e Thuram (Coppa Italia, oggi 3 dicembre 2025) - Probabili formazioni Inter Venezia, oggi mercoledì 3 dicembre 2025, quote e ultime notizie su moduli e titolari nella partita di Coppa Italia. Lo riporta ilsussidiario.net

inter venezia probabile formazioneInter-Venezia, Chivu stravolge la formazione e manda in campo le riserve: titolare anche un U23 - Tante riserve in campo per l'Inter di Chivu per la sfida di Coppa Italia di questa sera contro il Venezia. Riporta spaziointer.it

inter venezia probabile formazioneProbabili formazioni Inter-Venezia: Diouf all’esordio - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Lo riporta passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Venezia Probabile Formazione