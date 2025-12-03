Inter Venezia probabile formazione | chance per Diouf pronto anche un 2007

Inter Venezia probabile formazione. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare l’impegno di Coppa Italia contro il Venezia con un occhio rivolto alla delicata sfida di campionato contro il Como. I nerazzurri, pur non volendo sottovalutare la coppa, sono consapevoli di non poter più permettersi passi falsi in Serie A. La strategia è semplice: non stravolgere il modulo o i ruoli, ma cambiare abbondantemente gli interpreti per preservare le energie in vista del weekend. Tra i pali, si vedrà il ritorno di Josep Martinez, un segnale importante per il portiere dopo il periodo difficile attraversato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondisci con queste news

It’s ! ? Coppa Italia: #Inter-Venezia Stadio Giuseppe Meazza, Milan ? 21:00 CET / 15:00 EST Vai su X

AVANTI INTER! ? ? Matchday Coppa Italia, Ottavi di Finale ? INTER-Venezia Italia 1 ? 21:00 - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Venezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano al Meazza i lagunari di Giovanni Stroppa negli ottavi del trofeo nazionale. Segnala tuttosport.com

Le probabili formazioni di Inter-Venezia (ottavi di Coppa Italia) - Gli ottavi di finale vedranno infatti i nerazzurri, reduci dal successo esterno in campionato contro il Pisa, ospitare a ... Secondo msn.com

Inter-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - I nerazzurri sfidano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Venezia - Secondo msn.com

Probabili formazioni Inter Venezia/ Quote: Mkhitaryan e Thuram (Coppa Italia, oggi 3 dicembre 2025) - Probabili formazioni Inter Venezia, oggi mercoledì 3 dicembre 2025, quote e ultime notizie su moduli e titolari nella partita di Coppa Italia. Lo riporta ilsussidiario.net

Inter-Venezia, Chivu stravolge la formazione e manda in campo le riserve: titolare anche un U23 - Tante riserve in campo per l'Inter di Chivu per la sfida di Coppa Italia di questa sera contro il Venezia. Riporta spaziointer.it

Probabili formazioni Inter-Venezia: Diouf all’esordio - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Lo riporta passioneinter.com