Inter Venezia probabile chance dal primo per Cocchi Sarà la sua prima da titolare tra i grandi

Internews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Venezia, salgono le quotazioni per la titolarità di Matteo Cocchi. Il giovane esterno nerazzurro verso l’opportunità dal primo minuto. Cocchi verso una maglia da titolare: Chivu valuta il giovane per Inter-Venezia in Coppa Italia. La sfida di Coppa Italia tra Inter e Venezia potrebbe trasformarsi in una vetrina importante per Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007 e uno dei talenti più promettenti del settore giovanile nerazzurro. La gara, che arriva in un momento fitto di impegni per la squadra di Cristian Chivu – tecnico rumeno che sta dimostrando coraggio nell’alternare i suoi giovani –, rappresenta un’occasione ideale per concedere minutaggio a chi si sta mettendo in luce tra Primavera, prima squadra e under 23. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter venezia probabile chance dal primo per cocchi sar224 la sua prima da titolare tra i grandi

© Internews24.com - Inter Venezia, probabile chance dal primo per Cocchi. Sarà la sua prima da titolare tra i grandi

Leggi anche questi approfondimenti

inter venezia probabile chanceProbabili formazioni Inter-Venezia: chi gioca titolare e le ultime su Barella, Lautaro Martinez, Pio Esposito e Stankovic - Negli ottavi di finale di Coppa Italia l'Inter ospiterà a San Siro il Venezia: le scelte dei due allenatori per la partita. Come scrive msn.com

inter venezia probabile chanceProbabili formazioni Inter-Venezia Coppa Italia: gli indizi per la 14^ giornata - Le possibili scelte di Chivu e Stroppa per l'ottavo di finale di Coppa Italia ... Segnala fantamaster.it

inter venezia probabile chanceInter, la probabile formazione contro il Venezia: 9 cambi in vista rispetto al Pisa - Dopo la vittoria contro il Pisa, firmata da una bella doppietta di Lautaro Martinez, l’Inter torna a San Siro per affrontare il Venezia in Coppa Italia. Lo riporta gianlucadimarzio.com

inter venezia probabile chanceLe probabili formazioni di Inter-Venezia (ottavi di Coppa Italia) - Gli ottavi di finale vedranno infatti i nerazzurri, reduci dal successo esterno in campionato contro il Pisa, ospitare a ... Si legge su msn.com

inter venezia probabile chanceLIVE - La VIGILIA di INTER-VENEZIA, da MARTINEZ a DIOUF: GRANDE CHANCE a SAN SIRO. Le PAROLE di AUSILIO... - Spazio anche alle parole di Ausilio al Gran Galà del Calcio sul mercato. Secondo msn.com

Inter - Venezia di Coppa Italia, Tv e streaming: orario e probabili formazioni di Chivu e Stroppa - Inter vs Venezia – ottavi Coppa Italia 2025/26: focus sul match del 3 dicembre, tattiche, punti di forza e possibili scenari in casa nerazzurra. Scrive tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Venezia Probabile Chance