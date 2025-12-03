Inter Venezia probabile chance dal primo per Cocchi Sarà la sua prima da titolare tra i grandi

Inter News 24 Inter Venezia, salgono le quotazioni per la titolarità di Matteo Cocchi. Il giovane esterno nerazzurro verso l’opportunità dal primo minuto. Cocchi verso una maglia da titolare: Chivu valuta il giovane per Inter-Venezia in Coppa Italia. La sfida di Coppa Italia tra Inter e Venezia potrebbe trasformarsi in una vetrina importante per Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007 e uno dei talenti più promettenti del settore giovanile nerazzurro. La gara, che arriva in un momento fitto di impegni per la squadra di Cristian Chivu – tecnico rumeno che sta dimostrando coraggio nell’alternare i suoi giovani –, rappresenta un’occasione ideale per concedere minutaggio a chi si sta mettendo in luce tra Primavera, prima squadra e under 23. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia, probabile chance dal primo per Cocchi. Sarà la sua prima da titolare tra i grandi

