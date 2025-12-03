Inter Venezia pagelle | Thuram il migliore Rimandato Luis Henrique

Inter Venezia pagelle. L’Inter ottiene il passaggio del turno in Coppa Italia a San Siro contro il Venezia di Giovanni Stroppa. Straripante 5-1 per i nerazzurri che si godono il match e strappano con facilità il pass per i quarti della competizione. Inter Venezia: le pagelle degli uomini di Chivu. Martinez 6 Con i piedi rischia fin troppo e tenta qualche filtrante di troppo. Nessun errore eclatante, anche perché poco impiegato. Sulla rete del Venezia può fare poco. Bisseck 6.5 Prestazione indiscutibile. Ad inizio primo tempo sbaglia qualcosa, ma poi difende bene e porta sicurezza alla retroguardia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

