Inter-Venezia oggi agli ottavi di Coppa Italia – La partita in diretta

(Adnkronos) – L'Inter scende in campo in Coppa Italia. I nerazzurri sfidano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Venezia a San Siro negli ottavi del torneo. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria contro il Pisa, battuto 2-0 nell'ultima giornata di campionato grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Il Venezia invece ha sconfitto 3-0 il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Coppa Italia. Il Napoli vola ai quarti, Cagliari battuto ai rigori 10 a 9 Atalanta-Genoa 4-0: la Dea cala il poker e va ai quarti contro la Juve. Alle 21 Inter-Venezia Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atal - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Venezia, dove vederla in tv (in chiaro). Chivu fa turnover - L'incrocio pericoloso ai quarti di finale Vai su X

Inter-Venezia oggi agli ottavi di Coppa Italia - Il match in diretta - I nerazzurri sfidano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Venezia a San Siro negli ottavi della coppa nazionale. Come scrive adnkronos.com

Inter-Venezia LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia - Venezia degli ottavi di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it

Coppa Italia, Inter-Venezia, formazioni ufficiali: Chivu lascia fuori tanti big, ecco a chi tocca - Esordio in questa edizione della Coppa Italia per l'Inter di Cristian Chivu, che ospita il Venezia di Giovanni Stroppa a San Siro: le formazioni ufficiali. Da sport.virgilio.it

Inter-Venezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano al Meazza i lagunari di Giovanni Stroppa negli ottavi del trofeo nazionale. Riporta tuttosport.com

Inter-Venezia di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Questa sera alle 21:00 a San Siro in diretta in chiaro su Italia 1 in TV e su Infinity in streaming si gioca Inter- Scrive fanpage.it

Dove vedere Inter-Venezia in diretta tv e streaming? - Come guardare la partita di Coppa Italia tra Inter e Venezia: il canale e le formazioni sull'esordio della squadra di Chivu nel torneo, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming ... Secondo goal.com