Inter Venezia notte da scintilla | San Siro aspetta il primo ruggito del suo nuovo talento

Inter News 24 Inter Venezia, clima ideale per il grande salto: contro il Venezia il ventenne cerca il gol che può cambiare la sua stagione. Adesso che i decibel di San Siro sono tornati a salire, sembra esserci davvero il microclima perfetto per far saltare il tappo. La sensazione condivisa ad Appiano Gentile è chiara: Pio Esposito sta entrando nel momento ideale per sbloccarsi definitivamente davanti al pubblico nerazzurro. E il calendario sembra essergli amico. Oggi, negli ottavi di Coppa Italia, arriva il Venezia di Giovanni Stroppa, un avversario che, almeno sulla carta, appare più morbido rispetto ai recenti ostacoli di Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia, notte da scintilla: San Siro aspetta il primo ruggito del suo nuovo talento

