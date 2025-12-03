Inter Venezia Luis Henrique parte titolare Ecco cosa dovrebbe fare il brasiliano

Inter News 24 In occasione di Inter Venezia il calciatore brasiliano sarà di nuovo titolare. Ecco cosa dovrebbe fare per far gioire San Siro. La sfida serale tra Inter e Venezia in programma al Meazza offrirà spazio a molte seconde linee, e tra queste riflettori saranno puntati sull’esterno brasiliano Luis Henrique. Per il giovane talento, come riporta il Corriere dello Sport, è attesa la prima gara da titolare nello stadio di casa dopo le tre presenze iniziali maturate tutte in trasferta. L’occasione per la leggerezza: dubbi e timidezza. Questa opportunità è considerata cruciale per l’esterno destro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia, Luis Henrique parte titolare. Ecco cosa dovrebbe fare il brasiliano

