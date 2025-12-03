Inter Venezia LIVE 4-0 | doppietta per Thuram poker nerazzurro a San Siro

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Venezia, match valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Venezia, sfida valevole per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 202526. La squadra di Chivu ospita quella di Stroppa, che milita in Serie B. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA.? 52? GOL DELL’INTER – Thuram trova la sua doppietta personale e cala il poker! Gol di testa in tuffo su cross dalla destra di Frattesi. 48? Chance per Luis Henrique! – Lanciato in porta da Mkhitaryan, apre il piattone destro da pochi passi ma trova la risposta con i piedi di Grandi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia LIVE 4-0: doppietta per Thuram, poker nerazzurro a San Siro

