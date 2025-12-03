Inter Venezia LIVE 3-0 | Thuram cala il tris nerazzurri dominanti! Si va all’intervallo

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Venezia, match valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Venezia, sfida valevole per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 202526. La squadra di Chivu ospita quella di Stroppa, che milita in Serie B. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 45? Fine primo tempo – Duplice fischio dell’arbitro. 40? Ci prova Luis Henrique! – Tiro dal limite, parato e bloccato in tuffo da Grandi.? 35? GOL DELL’INTER – Thuram cala il tris con una bellissima rete! Zielinski ruba palla a centrocampo, serve Thuram che avanza e calcia forte col destro da fuori area, battendo Grandi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia LIVE 3-0: Thuram cala il tris, nerazzurri dominanti! Si va all’intervallo

