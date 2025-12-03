Inter Venezia LIVE 2-0 | Diouf e poi Pio Esposito uno-due micidiale che stappa la partita a San Siro!
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Venezia, match valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Venezia, sfida valevole per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 202526. La squadra di Chivu ospita quella di Stroppa, che milita in Serie B. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 26? Frattesi vicino al gol – Zielinski lo pesca in area, ottima sterzata del centrocampista ex Sassuolo che però viene chiuso un attimo prima di andare al tiro.? 20? GOL DELL’INTER! – Pio Esposito raddoppia subito con una magia! Gran conclusione da fuori area con l’esterno destro, di controbalzo. 🔗 Leggi su Internews24.com
