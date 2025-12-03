Inter Venezia il vento degli ex | da Stankovic a Duncan nella notte di Coppa Italia

Inter News 24 Inter Venezia, turnover totale di Stroppa: gli ex nerazzurri e il piano anti-Chivu dei lagunari in vista della sfida di San Siro. Il Venezia che domani affronterà l’Inter a San Siro in Coppa Italia sarà una squadra profondamente rinnovata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico arancioneroverde Giovanni Stroppa – cuore rossonero, ma ora guida di un gruppo che sogna la promozione in Serie A – sta pensando a un turnover radicale: addirittura undici cambi su undici, perfino più del collega nerazzurro Cristian Chivu. Nel rimescolamento totale, però, Stroppa “tradisce” almeno parzialmente l’anima interista che attraversa la sua rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

