Inter Venezia Esposito parte titolare | ecco il dolce ricordo del giovane attaccante

Inter News 24 Inter Venezia, Pio Esposito partirà dal primo minuto. E in vista della partita di stasera c’è un piacevole ricordo. Vediamo di cosa si tratta. Sarà l’attaccante Pio Esposito a guidare l’attacco dell’ Inter nella sfida serale di Coppa Italia contro il Venezia. Il giovane bomber nerazzurro si appresta a raccogliere la pesante eredità del capitano Lautaro Martínez in una serata cruciale per il passaggio del turno. Ritorno alle origini: il Venezia come portafortuna. Come ricorda TuttoSport, la sfida contro i lagunari ha un sapore particolare per il classe 2005. L’ultima volta che Esposito ha affrontato il Venezia, l’attuale attaccante viveva un momento quasi onirico, guidando l’attacco dello Spezia nella Serie B 20232024. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia, Esposito parte titolare: ecco il dolce ricordo del giovane attaccante

