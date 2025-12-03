Inter Venezia ecco dove vedere il match di Coppa Italia di questa sera e il post partita

Inter News 24 L’attesa sta per finire. Inter Venezia di Coppa Italia si giocherà questa sera a San Siro. Ecco dove potrai vedere la partita in chiaro. L’attesa per gli ottavi di finale di Coppa Italia sta per finire: l’Inter scenderà in campo a San Siro contro il Venezia oggi mercoledì 3 dicembre alle ore 21:00. La partita dei nerazzurri sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1, offrendo una copertura nazionale per tutti i tifosi. Per chi preferisce lo streaming, l’incontro sarà disponibile sull’app dedicata di Infinity e tramite il sito mediasetplay.mediaset.it. Gli appassionati potranno seguire la preparazione alla sfida grazie alla copertura di Inter TV, che fornirà aggiornamenti e collegamenti live. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia, ecco dove vedere il match di Coppa Italia di questa sera e il post partita

