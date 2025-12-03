Inter Venezia dove vederla | al via questa sera la Coppa Italia nerazzurra
Inter Venezia dove vederla. Gli ottavi di Coppa Italia mettono di fronte i nerazzurri al Venezia, formazione che nei turni precedenti ha eliminato Mantova ed Hellas Verona e che arriva a San Siro con entusiasmo e la consapevolezza di non avere nulla da perdere. L’appuntamento è fissato per oggi – mercoledì 3 dicembre – alle ore 21:00, in gara secca: chi passa vola ai quarti, dove troverà una tra Roma e Torino. Inter-Venezia sarà una sfida che metterà in palio non solo la qualificazione, ma anche il diritto di giocare in casa il turno successivo, un vantaggio non da poco. In caso di parità al termine dei 90 minuti non sono previsti i supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
