Inter-Venezia Chivu si mette in gioco per la conquista del trofeo | il pronostico
La squadra nerazzurra debutta nella competizione che il club ha già vinto nove volte: si parte con gli ottavi e la sfida contro i veneti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
It’s ! ? Coppa Italia: #Inter-Venezia Stadio Giuseppe Meazza, Milan ? 21:00 CET / 15:00 EST Vai su X
AVANTI INTER! ? ? Matchday Coppa Italia, Ottavi di Finale ? INTER-Venezia Italia 1 ? 21:00 - facebook.com Vai su Facebook
Chivu si affida al turnover: Inter inedita contro il Venezia - Al termine di una serie di partite impegnative, l’ Inter domani sera si ritroverà in calendario un impegno sulla carta più agevole. Si legge su passioneinter.com
Inter-Venezia, Chivu si mette in gioco per la conquista del trofeo: il pronostico - Venezia quote analisi statistiche precedenti ottavi di finale Coppa Italia in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 21 ... Secondo gazzetta.it
Inter, la probabile formazione di Chivu contro il Venezia - Le possibili scelte del tecnico nerazzurro in vista dell'impegno di questa sera a San Siro con gli arancioneroverdi, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: ampio turnover in casa nerazzurra ... Da corrieredellosport.it
Coppa Italia: Inter ospita il Venezia, Chivu pensa a turnover - L'Inter riparte senza pause dopo la vittoria di Pisa e si rimette subito in marcia verso gli ottavi di Coppa Italia. Come scrive ansa.it
Inter-Venezia, GdS: “Cocchi dal primo minuto si può. A centrocampo spazio a Diouf? - Tanti gli impegni dei nerazzurri: Chivu darà spazio a chi ha giocato meno nella sfida di Coppa Italia che andrà in scena a San Siro ... Riporta msn.com
Inter-Venezia, Chivu col turnover in Coppa Italia. Probabili e orari tv - Chivu fa ricorso al turnover in vista del match di campionato contro il Como: spazio a Esposito e Bonny. Da msn.com