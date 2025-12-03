Inter Venezia Chivu nel prepartita | Devo dare fiducia a tutti

Cristian Chivu ha parlato nel pre match degli ottavi di Coppa Italia contro il Venezia a Sport Mediaset. Il tecnico nerazzurro ha voluto ribadire la fiducia nella squadra e la voglia di fare bene in ogni competizione: “Per noi è importante la Coppa Italia, è un’altra competizione da poter disputare e vincere, poi penseremo alla partita contro il Como e dopo ancora alla Champions League”. Sull’undici titolare ha poi specificato: “Formazione di oggi? Devo dare fiducia a tutti, se lo meritano. Devo fare anche delle prove, in alcune situazione mi hanno dimostrato che anche a piedi invertiti possono fare bene. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it