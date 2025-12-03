Inter-Venezia 5-1 Thuram sugli scudi | Chivu vola ai quarti di Coppa Italia

Obiettivo centrato da parte dell’Inter, che rimane sulla retta via dopo l’ottimo successo con il Pisa. Nella serata di oggi 3 dicembre, infatti, i nerazzurri sono riusciti a battere con un netto 5-1 il Venezia, strappando in questo modo il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Un risultato importante, consolidato grazie a un primo tempo di alto livello e una ripresa di gestione. Tanti gli aspetti positivi che può tenersi stretto Cristian Chivu dalla serata del Giuseppe Meazza, tra vari esperimenti nell’undici titolare e un Marcus Thuram ritrovato in piena forma dopo le ultime uscite fra luci e ombre. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Venezia 5-1, Thuram sugli scudi: Chivu vola ai quarti di Coppa Italia

