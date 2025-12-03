Inter Venezia 5-1 | Diouf stupisce Esposito e Thuram non deludono

Ilnerazzurro.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Venezia.  Passa facilmente l’ Inter a San Siro contro il Venezia. Gli uomini di Chivu non tradiscono le aspettative e portano a casa un ottavo di finale con un passivo di 5-1. L’avvio di gara scorre senza particolari emozioni: nei primi quindici minuti le due squadre si studiano, mantenendo ritmi contenuti e senza tentare la giocata. La partita si accende al 18’, quando il neo titolare Diouf si inserisce con tempismo perfetto in area e, sul preciso assist di Frattesi, trafigge Grandi con un diagonale all’angolino destro. La retroguardia ospite accusa il colpo e, appena due minuti più tardi, capitola nuovamente sul tiro dalla lunga distanza di Pio Esposito. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

