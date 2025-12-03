Inter Venezia 5-1 | Diouf stupisce Esposito e Thuram non deludono

Inter Venezia. Passa facilmente l’ Inter a San Siro contro il Venezia. Gli uomini di Chivu non tradiscono le aspettative e portano a casa un ottavo di finale con un passivo di 5-1. L’avvio di gara scorre senza particolari emozioni: nei primi quindici minuti le due squadre si studiano, mantenendo ritmi contenuti e senza tentare la giocata. La partita si accende al 18’, quando il neo titolare Diouf si inserisce con tempismo perfetto in area e, sul preciso assist di Frattesi, trafigge Grandi con un diagonale all’angolino destro. La retroguardia ospite accusa il colpo e, appena due minuti più tardi, capitola nuovamente sul tiro dalla lunga distanza di Pio Esposito. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche questi approfondimenti

CoppaItalia. Inter-Venezia 5-1: nerazzurri ai quarti di finale Napoli ai quarti: Cagliari battuto ai rigori 10 a 9 Atalanta-Genoa 4-0: la Dea cala il poker e va ai quarti contro la Juve. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/12/la-copp - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Italia FT : Inter Milan 5-1 Venezia Diouf 18' Pio Esposito 20' Marcus Thuram 34', 51' Ange Bonny 76' - Sagrado 67' Alamak ngamuk mbah. Vai su X

Inter-Venezia 5-1, cronaca e tabellino: doppio Thuram, segnano Diouf, Pio e Bonny - 1, cronaca e tabellino: doppio Thuram, segnano Diouf, Pio e Bonny ... Secondo sport.sky.it

Inter-Venezia 5-1, le pagelle: Esposito (7) primo centro al Meazza, Thuram (8) redivivo con doppietta, Diouf (7,5) rivelazione. - L’Inter di Cristian Chivu bagna il debutto stagionale in Coppa Italia con una vittoria per 5- Da leggo.it

Inter ai quarti, manita al Venezia: prima perla di Pio Esposito a San Siro - 1 i lagunari e avanzano in Coppa Italia: Roma o Torino la prossima avversaria ... Riporta tuttosport.com

COPPA ITALIA - Inter-Venezia 5-1, nerazzurri ai quarti con facilità: doppietta per Thuram - L'Inter travolge il Venezia e vola ai quarti di finale di Coppa Italia: a San Siro finisce 5- Segnala napolimagazine.com

Inter-Venezia 5-1, ottavi di finale di Coppa Italia: festa del gol e turnover per i nerazzurri - Chivu cambia molti uomini, lascia a riposo Lautaro, Dimarco, Acerbi, Barella, Calhanoglu e Sommer. corriere.it scrive

La prima in Coppa Italia è dolcissima per l'Inter: Venezia travolto 5-1, da Diouf a Esposito quante gioie per Chivu - Una gara che già sulla carta probabilmente appariva senza storia, ma che l'Inter è stata brava a rendere ancora più liscia e gradevole da vedere. Secondo fcinternews.it