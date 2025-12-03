Inter Pastorello | Acerbi e de Vrij si trovano benissimo la società molto chiara con noi

La sessione di calciomercato si avvicina e l’Inter dovrà prendere alcune decisioni per cercare di capire il futuro di alcuni giocatori in scadenza, come Acerbi e de Vrij, il cui contratto scadrà a fine giugno 2026. Ai microfoni di TMW è intervenuto Federico Pastorello, agente dei due difensori nerazzurri, che ha parlato del loro futuro e delle decisioni della società: “La società è stata molto chiara con noi: prenderanno una decisione a fine stagione, poi ovviamente c’è chi sarà libero di trattare il rinnovo, chi magari nel frattempo avrà già firmato con qualcun altro”. Poi prosegue: “ Non vedo all’orizzonte decisioni già prese, l’Inter avrà il suo ben da fare, ha 5-6 giocatori in scadenza e sono calciatori che hanno fatto la storia recente del club. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Pastorello: “Acerbi e de Vrij si trovano benissimo, la società molto chiara con noi”

