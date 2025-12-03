Federico Dimarco è sicuramente tra gli esterni mancini più forti in Europa, ma l’Inter ha già individuato il suo erede. Cresce l’attesa per la gara tra Inter e Venezia, in programma questa sera alle ore 21:00 e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri vengono dal successo sul campo del Pisa e sono al momento secondi in classifica, alle spalle del duo composto da Milan e Napoli. Il Venezia, invece, ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato ed è ora quinto in Serie B, a cinque punti di distacco dal Monza capolista. Nerazzurri ovviamente favoriti, ma guai a sottovalutare questi impegni di Coppa Italia che, già in passato, hanno regalato grossi colpi di scena. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Inter, c’è il nome dell’erede di Dimarco: pazzesco!