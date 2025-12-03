Inter c’è il nome dell’erede di Dimarco | pazzesco!

Tvplay.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Dimarco è sicuramente tra gli esterni mancini più forti in Europa, ma l’Inter ha già individuato il suo erede.  Cresce l’attesa per la gara tra Inter e Venezia, in programma questa sera alle ore 21:00 e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri vengono dal successo sul campo del Pisa e sono al momento secondi in classifica, alle spalle del duo composto da Milan e Napoli. Il Venezia, invece, ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato ed è ora quinto in Serie B, a cinque punti di distacco dal Monza capolista. Nerazzurri ovviamente favoriti, ma guai a sottovalutare questi impegni di Coppa Italia che, già in passato, hanno regalato grossi colpi di scena. 🔗 Leggi su Tvplay.it

inter c8217232 il nome dell8217erede di dimarco pazzesco

© Tvplay.it - Inter, c’è il nome dell’erede di Dimarco: pazzesco!

Approfondisci con queste news

Inter: la Pinetina cambia nome, sarà BPER Training Centre - La Pinetina, il centro sportivo dell'Inter ad Appiano Gentile cambia nome: chiusa l'epoca Suning, oggi il club nerazzurro ha annunciato il rinnovo e l'ampliamento della partnership con Bper. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Inter C8217232 Nome Dell8217erede