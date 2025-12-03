Integrazione europea | le politiche digitali passano per Urbino
Un progetto triennale per promuovere conoscenze e competenze sulle politiche digitali nel contesto del processo di integrazione europea. È questo l’obiettivo di Digeometry (acronimo di DIGital EurOpe for Multi-Speed intEgraTion and democRacY), il programma presentato nei giorni scorsi in ateneo a cura del dipartimento di Giurisprudenza e finanziato dall’UE. Oltre alla direttrice del dipartimento Licia Califano, era presente per il Ministero dell’Università e della Ricerca il direttore generale per l’internazionalizzazione, Gianluigi Consoli, che ha rinnovato il pieno sostegno al progetto, evidenziando l’impatto delle politiche digitali dentro e fuori i confini dell’ Unione europea quali veicoli dei valori sui quali si fonda l’Unione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
