Inquinamento in Pianura Padana Emilia da bollino rosso | stop ai diesel euro 5

Bologna, 3 dicembre 2025 – Stop alle auto diesel fino all’euro 5 e e agli altri veicoli fino ad euro 2 dalle 8,30 alle 18.30: questi divieti – emessi dopo le rilevazioni sulla qualità dell’aria Arpae –valgono giovedì 4 e venerdì 5 in tutta l’Emilia, ossia nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna. Restano per ora escluse le città romagnole. Fra le altre misure c'è anche il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili. Le misure resteranno in vigore fino a venerdì, il prossimo giorno di controllo: saranno revocate se la previsione del valore giornaliero delle PM10 rientrerà nella norma Smog: dove c’è il bollino rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inquinamento in Pianura Padana, Emilia da bollino rosso: stop ai diesel euro 5

