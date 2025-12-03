Inquinamento | a Parma scatta il bollino rosso dal 4 dicembre

A Parma scatta il bollino rosso, a partire da domani, giovedì 4 dicembre e fino a venerdì 5 dicembre. L'Arpae ha diramato infatti il bollettino. Le limitazioni prevedono lo stop ai diesel fino a euro 5 e agli altri veicoli fino ad euro 2 dalle 8,30 alle 18.30. Il provvedimento rientra tra quelli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Inquinamento: a Parma scatta il bollino rosso dal 4 dicembre

