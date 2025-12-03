Inquietante! Conte contro Schlein | il caso Mogherini fa a pezzi la sinistra

Il mondo politico italiano guarda con attenzione agli sviluppi delle ultime ore da Bruxelles, dove l’arresto di Federica Mogherini, ex ministra degli Esteri e Alta rappresentante dell’Unione europea, ha acceso un nuovo dibattito sulla trasparenza e sull’integrità delle istituzioni europee. La notizia ha subito creato un terremoto nei palazzi della politica, facendo emergere vecchi sospetti e tensioni latenti tra i diversi schieramenti. Leggi anche: Scandalo nella diplomazia Ue, Mogherini e Sannino rilasciati dopo gli interrogatori Molti osservatori sottolineano come il caso Mogherini rappresenti un simbolo più ampio della percezione di doppiopesismo e mancanza di trasparenza che aleggia in alcune sedi dell’Ue. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Inquietante!”. Conte contro Schlein: il caso Mogherini fa a pezzi la sinistra

